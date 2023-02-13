Реєстрація БАД як ліків: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра

Служба безпеки України заявила 13 лютого, що повідомила про підозру колишньому заступнику міністра охорони здоров’я.

За заявою, експосадовця підозрюють у порушенні встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. За даними слідства, він сприяв «незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості».

«Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі», – стверджують у відомстві.

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Триває досудове розслідування, також вирішується питання щодо запобіжного заходу.

СБУ не називає імені підозрюваного.

Минулого тижня, 8 лютого, уряд звільнив заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріду. Ані він, ані МОЗ наразі ситуацію не коментували.