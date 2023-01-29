Російські військові атакували лікарню в Херсоні, поранена медсестра – МОЗ

У Херсоні під обстріл російських військових потрапила лікарня, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я в фейсбуці 29 січня.

«Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра», – йдеться в повідомленні.

У неділю, 29 січня, місцеві телеграм-канали Херсона неодноразово про вибухи в місті, в мережі писали, що російські військові ведуть обстріли з РСЗВ.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.