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Російські військові атакували лікарню в Херсоні, поранена медсестра – МОЗ

Наслідки обстрілу російськими військовими Херсона, січень 2023 року, ілюстративне фото

У Херсоні під обстріл російських військових потрапила лікарня, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я в фейсбуці 29 січня.

«Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра», – йдеться в повідомленні.

У неділю, 29 січня, місцеві телеграм-канали Херсона неодноразово про вибухи в місті, в мережі писали, що російські військові ведуть обстріли з РСЗВ.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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