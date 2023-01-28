Російська армія атакувала Херсонщину 19 разів: в ОВА розповіли про наслідки

За минулу добу 27 січня російські військові 19 разів атакували Херсонщину, повідомляє пресслужба місцевої ОВА в телеграмі.

За інформацією ОВА, російські окупанти відкривали вогонь по мирних містах і селах з артилерії, РСЗВ, та мінометів.

Місто Херсон російська армія обстріляла п’ять разів, було пошкоджено житлові будинки та медичні заклади, додає влада.

«Минулої доби через російську агресію дві людини загинули, семеро жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості», – розповіли в ОВА.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.