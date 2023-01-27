Дві людини загинули і семеро поранені через російські обстріли Херсонщини

Російські війська за минулу добу 38 разів обстріляли Херсонську область – дві людини загинули і семеро зазнали поранень, йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.

«Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, БПЛА, також по області завдано ракетного удару», – йдеться у повідомленні.

При цьому Херсон армія РФ обстріляла три рази – пошкоджено житлові будинки.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.