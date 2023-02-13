Зеленський розповів про засідання Ставки: розглядали захист Донеччини, Луганщини, півдня України

На Ставці верховного головнокомандувача 13 лютого розглядалися питання про захист Донеччини і Луганщини, півдня України, Одеси й області, розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Провів Ставку. Заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості», – сказав він.

Подробиць голова держави не навів.

9 лютого американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія вже розпочала велику наступальну операцію в Луганській області. Про російські атаки на Донбасі щодня повідомляє і Генеральний штаб ЗСУ. Раніше в українській розвідці заявляли, що президент Росії Володимир Путін поставив завдання своїм військовим до березня захопити всю територію Луганської та Донецької областей.

14 лютого має відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, на черговому «Рамштайні», серед іншого, мають розглянути питання «захисту українського неба».

Окрім того, засідання на рівні міністрів оборони під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа відбудеться 14-15 лютого 2023 року в штабквартирі НАТО в Брюсселі.