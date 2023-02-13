Українці не готові здаватися, навіть якщо РФ застосує ядерну зброю – Мюнхенський індекс безпеки

Більшість українців не вважають, що Україна повинна здаватися у повномасштабній війні з Росією – про це свідчить опитування, яке цитує Мюнхенський індекс безпеки-2023.

Опитування, проведене компанією Kekst CNC в листопаді минулого року, цитується в звіті Мюнхенської конференції безпеки «Україна в центрі уваги».

«Як не дивно, лише шість відсотків українців почуваються неготовими протистояти вторгненню Росії, і навіть під час зими, позначеної відключеннями та дефіцитом електроенергії, вони почуваються більш готовими до ризику збоїв енергопостачання, ніж громадськість будь-якої країни G7. Західна орієнтація України також однозначна», – йдеться в коментарі до опитування.

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Зокрема, 63 відсотки респондентів заявили, що хотіли б жити у світі, де міжнародний порядок формується Європейським Союзом, ще 22 – Сполученими Штатами.

Звіт містить також відповіді респондентів на питання, чи має Україна продовжувати оборонятися в разі застосування Росією ядерної зброї. Автори дослідження навели кілька сценаріїв і відповіді щодо них:

«звичайні конвенційні» бомбардування українських міст: 95% обрали «продовжувати боротьбу», 3% – «здатися», 2% відмовилися відповідати

застосування тактичної ядерної зброї Росією над Чорним морем: 91% – «продовжувати боротьбу», 4% – «здатися», стільки ж не відповіли

застосування ТЯЗ на полі бою: 89% – за «продовжувати боротьбу», 5% – «здатися», 6% – не відповіли

застосування ТЯЗ проти українського міста: 89% – за «продовжувати боротьбу», 6% – «здатися», 6% – не відповіли

«У разючому контракті з деякими західними політиками, чиї занепокоєння щодо подальшої військової ескалації, здається, стримують більш рішучу підтримку, українці не були налякані російськими погрозами», – коментують автори звіту.

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Також більшість учасників опитування – 93% – вважають прийнятними умовами припинення вогню такі, що передбачають звільнення всієї території України включно з Кримом.

Як повідомляє Kekst CNC, в опитуванні взяли участь 1000 респондентів, відібраних за квотами віку, статі, місця проживання, освіти та рівня доходу. До вибірки не увійшли жителі окупованого Криму.

Мюнхенська конференція безпеки триватиме з 17 по 19 лютого.