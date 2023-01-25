Більше половини українців вважають, що події в Україні розвиваються позитивно – опитування

Більше половини респондентів позитивно оцінюють розвиток події в Україні – про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова та Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, оприлюдненому 25 січня.

«59% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 24% — що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці 2021 року ці показники становили відповідно 20% і 65,56% (тобто тоді майже дві третини опитаних вважали, що країна рухається у неправильному напрямі)», – порівнюють соціологи Центру Разумкова.

Опитування пройшло з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2 018 респондентів старше 18 років в усіх вільних регіонах України.

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При цьому 75% респондентів вважають, що протягом 2022 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 5% дотримуються протилежної думки.

Найчастіше вказують на погіршення ситуації в тому, що стосується рівня цін і тарифів (87%), економічного становища країни (83%), стабільності (76%), добробуту власних родин (72%), «упевненості в завтрашньому дні» (67%), оплати праці (63%), освіти (59%), охорони здоров’я (45%).

«Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються міжнародного іміджу країни (на його покращення вказують 75% опитаних) та її обороноздатності (75%). Також 45,5% вказали на покращення міжнаціональних стосунків (лише 15% дотримуються думки, що вони погіршилися, а 28,5% – що вони не змінилися», – йдеться у висновках.

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При цьому соціологи вказують на зростання рівня оптимізму українців: 50% опитаних вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, ще 37% – що це можливо в більш віддаленій перспективі.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо довіри до соціальних інституцій – згідно з ними, найбільший рівень довіри мають Збройні сили України, він зріс із 72% в грудні 2021-го до 96%.