65% американців вважають, що Україна має звільнити свої території – опитування Gallup

Більшість опитаних американців підтримують подальшу допомогу Україні в звільненні її територій – про це повідомляє компанія Gallup на основі свого опитування 6 лютого.

«Через майже рік війни між Росією та Україною підтримка американцями України залишається стійкою. Стабільні 65% дорослих американців вважають за краще, аби Сполучені Штати підтримували Україну в поверненні її території, навіть якщо це призведе до продовження конфлікту. У той же час 31% продовжують говорити, що вони воліли б, аби США працювали над швидким припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти (окуповану – ред.) територію», – йдеться в пресрелізі.

За підсумками Gallup, 39% респондентів вважають, що США роблять стільки, скільки треба, аби допомогти Україні, 28% – що роблять забагато. Ще 30% вважають допомогу недостатньою. При цьому республіканці більш схильні вважати допомогу США надмірною.

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«Майже половина республіканців – 47% – вважають, що США роблять надто багато, тоді як 48% демократів вважають, що втручання Америки є правильним. Більшість решти демократів, 41%, кажуть, що США роблять недостатньо. Незалежні респонденти порівну розподілилися між двома таборами: по 35% кажуть, що США роблять занадто багато і стільки, скільки потрібно. Демократи частіше, ніж незалежні виборці та республіканці, вважають, що США роблять недостатньо», – повідомляють автори дослідження.

Опитування проводили з 3 по 22 січня. У серпні 2022 року в опитуванні Gallup за підтримку України висловилися 66% респондентів, 31% – проти.

Днями Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів із власних складів та ще 1,75 мільярда доларів в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні.