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Генпрокурор США дозволив першу передачу конфіскованих російських коштів на користь України

Меррік Ґарланд нагадав, що раніше Конгрес США дозволив Міністерству юстиції повноваження використовувати деякі заморожені активи російських олігархів на відновлення України

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Ґарланд дозволив вперше передати заморожені активи російського олігарха на користь України – про це він заявив 3 лютого під час зустрічі із генеральним прокурором Андрієм Костіним.

Ґарланд нагадав, що раніше Конгрес США дозволив Міністерству юстиції повноваження використовувати деякі заморожені активи російських олігархів на відновлення України.

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці активи були конфісковані після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення зазначеному російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій», – сказав він.

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За словами Ґарланда, конфісковані активи надалі будуть перераховані Державному департаменту США, аби бути витраченими «на підтримку народу України».

Генеральний прокурор США подякував посадовцям Мін’юсту і додав, що Вашингтон продовжить працювати з міжнародними партнерами над розслідуванням злочинів, скоєних у ході російської повномасштабної війни.

Напередодні у Сполучених Штатах окружний суддя федерального суду Мангеттена 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву.

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