Генпрокурор США дозволив першу передачу конфіскованих російських коштів на користь України

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Ґарланд дозволив вперше передати заморожені активи російського олігарха на користь України – про це він заявив 3 лютого під час зустрічі із генеральним прокурором Андрієм Костіним.

Ґарланд нагадав, що раніше Конгрес США дозволив Міністерству юстиції повноваження використовувати деякі заморожені активи російських олігархів на відновлення України.

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці активи були конфісковані після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення зазначеному російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій», – сказав він.

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За словами Ґарланда, конфісковані активи надалі будуть перераховані Державному департаменту США, аби бути витраченими «на підтримку народу України».

Генеральний прокурор США подякував посадовцям Мін’юсту і додав, що Вашингтон продовжить працювати з міжнародними партнерами над розслідуванням злочинів, скоєних у ході російської повномасштабної війни.

Напередодні у Сполучених Штатах окружний суддя федерального суду Мангеттена 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву.