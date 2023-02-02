Мінкульт і НАЗК починають пошуки викрадених з України під час війни предметів мистецтва – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики та Національне агентство з питань запобігання корупції починають роботу із запобігання незаконній торгівлі предметами мистецтва, які були викрадені російськими військовими в Україні. Про це заявив міністр Олександр Ткаченко 2 лютого.

За його словами, ця робота ведеться в в межах робочої групи Art Sanct Task Force.

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«Мета групи – виявлення викрадених під час війни в Україні мистецьких предметів та предметів старовини, недопущення їх вільного обігу у світі та пошук мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшої заморозки цих активів та їх конфіскації», – написав він у своєму Телеграмі.

За даними голови Мінкульту, на сьогодні через російську агресію пошкоджено чи зруйновано понад 1 500 об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури. Україна контактує з міжнародними профільними організаціями, аби заарештувати російські активи і запобігти міжнародному трафіку викраденого, додав урядовець.

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«Ми розуміємо, що це складний та довготривалий процес через його масштаби, якого світ не бачив з часів Другої світової війни. Тому разом з НАЗК розпочинаємо вже зараз та зробимо все, щоб повернути викрадене в Україну та притягнути Росію до відповідальності», – заявив Ткаченко.

Україна звинуватила Росію в пограбуванні майже 40 своїх музеїв. Зокрема, працівники художнього та краєзнавчого музеїв Херсону повідомили, що російські окупаційні сили, відступаючи з міста, вивезли майже всі експонати з цих закладів.