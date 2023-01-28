Комісія Мінкультури рекомендує демонтувати пам’ятник Ватутіну у Києві

Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала демонтувати пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розташований у Маріїнському парку, але остаточне рішення має ухвалити КМДА, повідомляє у телеграмі пресслужба міністерства.



«25 січня у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося засідання Експертної комісії МКІП щодо подальшої долі пам’ятників радянських і російських діячів у Києві. Щодо пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну Експертна комісія рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва», – йдеться у повідомленні.

У Києві за 2022 рік перейменували понад 230 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з РФ чи радянською епохою. Нові назви обирали кияни в застосунку «Київ цифровий».