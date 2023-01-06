У Дніпрі демонтували пам’ятник Михайлові Ломоносову

У Дніпрі демонтували пам’ятник російському вченому Михайлові Ломоносову.

За допомогою спецтехніки комунальники зняли його з постаменту. Тепер його відвезуть і зберігатимуть на території одного з комунальних підприємств.

Монумент Ломоносову в Дніпрі стояв на місці пам’ятника російській цариці Катерині Другій, знесеного 1919 року.

Раніше, 4 січня, у Дніпрі демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як танк – знаковий пам’ятник радянської доби. Наприкінці 2022 року в місті вирішили зняти вісім пам’ятників – Пушкіну, Ломоносову, Горькому та ще кільком радянським діячам.

16 листопада 2022 року в Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки. Тоді ж у міськраді ухвалили рішення про заміну пам'ятника на цьому проспекті.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об’єктів.