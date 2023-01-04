У Дніпрі демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як «Танк» 

У Дніпрі 4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як «Танк» – знаковий пам’ятник радянської доби, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.

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Раніше в Дніпрі вирішили перенести пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та ще кільком російським і радянським діячам. Загалом йдеться про перенесення восьми пам’ятників: Олександру Пушкіну, революціонеру Андрію Булигіну, Максиму Горькому, Михайлу Ломоносову, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну (герою Радянського Союзу) та Володі Дубініну.

16 листопада в Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки. Тоді ж у міськраді ухвалили рішення про заміну пам'ятника на цьому проспекті.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об’єктів.