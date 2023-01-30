На тлі військових дій Росії проти України в анексованому Криму підконтрольна Москві влада веде наступ на культурному фронті. Місцеві чиновники ініціюють масштабну реставрацію Масандрівського палацу – колишньої кримської резиденції російського імператора Олександра ІІІ. Палац, якому понад сто років, є пам'яткою культурної спадщини національного значення України. Але реставрацію його російські урядовці проводитимуть в односторонньому порядку. Що відбувається навколо Масандрівського палацу, розповідаємо у матеріалі Крим.Реалії.

Палац у Масандрі датований в офіційних джерелах 1880-1902 роками. За понад сто років свого існування він пережив багато історичних подій, включаючи війни та революції. У російських реаліях Криму в палаці відбуваються зміни без незалежного кваліфікованого контролю та погодження з профільними інституціями України.

Палацові перестановки

З моменту свого створення Масандрівський палац служив літньою резиденцією російського імператора Олександра ІІІ. А з приходом радянської влади він був націоналізований і в ньому організували санаторій для хворих на туберкульоз. Після Другої світової війни Масандрівський палац використовувався як держдача, і доступ до нього було закрито. Відвідувати його могли лише представники радянської номенклатури.

Музеєм палац став уже у роки незалежної України. Тоді його двері відчинили для всіх охочих. Зберегли його профіль і після російської анексії Криму. Але в російських реаліях об'єкт зазнає змін, на які Україна фактично не може вплинути, поки півострів анексований Росією.

Раніше на території Масандрівського палацу російська влада встановила погруддя Олександру III. Монумент розташували біля підпірної стіни навпроти західного фасаду палацу, де раніше було організовано вхід до верхньої частини палацового парку.

Як його встановлення вплинуло на стан палацових об'єктів, враховуючи особливості місцевого рельєфу, достовірно невідомо.

Тепер російські чиновники оголосили про плани щодо масштабної реставрації Масандрівського палацу. Її анонсували наприкінці 2022 року. Перші зміни очікуються вже найближчим часом. Чиновники зараз закуповують нову модель двоголового орла, яку встановлять на Південній вежі Палацу Олександра III.

Реставрація на «два-три роки»

У Массандрівському палаці Олександра ІІІ планується масштабна реставрація – внутрішня, зовнішня та на припалацовій території. В її межах хочуть, зокрема, відновити 28 втрачених історичних скульптур, які раніше прикрашали палац, заявив директор державної автономної установи «Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник» Олександр Балінченко, у віданні якого перебуває Масандрівський палац.

Передбачено повну реставрацію і припалацової території, і втрачених 29 скульптур, і малих архітектурних форм

За його словами, у палаці імператора Олександра III визначено вісім напрямків робіт, це «займе близько двох-трьох років мінімум».

«У Масандрівському палаці передбачено повну реставрацію і припалацової території, і втрачених 29 скульптур, і малих архітектурних форм. Наразі відбувається технічне обґрунтування робіт. Далі, згідно з фінансуванням, розглядатиметься, які з них в яку чергу реалізовуватимуться. До 2023 року ми зрозуміємо остаточно, що буде розпочато», – розповів Олександр Балінченко кримським ЗМІ.

Незважаючи на те, що він поки що говорить лише про підготовку до реставрації, перші зміни на фасаді Масандрівського палацу очікуються вже найближчим часом, з'ясували Крим.Реалії.

Оновлення на Південній вежі

До кінця січня російська влада Криму має намір закупити модель двоголового орла для встановлення на Південній вежі палацу Олександра III у Масандрі.

Про це повідомляють на російському порталі держзакупівель. За його інформацією, покупка коштуватиме 400 тисяч рублів.

«Виготовлення та монтаж декоративного елемента проводиться з використанням сучасних матеріалів і технологій, що дозволяють виконати його у полегшеному виконанні, що не матиме значущого впливу на конструкцію покрівлі палацу. Зовнішній вигляд має зберегтися аналогічно «великому мідному позолоченому орлу на вежі», згідно з історичними документами, представленими замовником», – йдеться у документації торгів.

Згідно з ескізом, нова модель двоголового орла для Південної вежі Масандрівського палацу має виглядати так (малюнок ліворуч).

Підсумки тендеру та переможця торгів назвуть наприкінці січня.

Крим.Реалії намагалися зв'язатися з «Алупкінським палацово-парковим музеєм-заповідником», але у відомстві рекомендували звернутися з інформаційним запитом. Ми відправили його і готові оприлюднити відповідь, якщо вона надійде.

«Всі культурні цінності у Криму залишаються українськими»

Після того, як Росія анексувала Крим і оголосила про свою юрисдикцію над усією культурною спадщиною там, влада України наполягає на приналежності кримських пам'яток українському народові та просить міжнародне співтовариство взяти їх під свій захист.

Комплекс споруд палацу Олександра ІІІ у Масандрі в українському правовому полі є пам'яткою архітектури монументального мистецтва. Він внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України серед пам'яток культурної спадщини АРК національного значення.

У цьому реєстрі є ціла низка об'єктів палацу, внесених туди рішенням Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2012 року. Серед них сам палац, напівкругла підпірна стіна з арками, вазами, ліхтарними колонами та пристінними фонтанами, підпірна стіна з чотириступінчастими сходами, скульптурами «Сфінкс», вазами та стовпами, підпірна стіна з вазами і тумбою, декоративний басейн і шість ваз біля головного входу.

Також серед пам'яток культурної спадщини значиться скульптурна група на західному фасаді палацу, що складається з двох скульптур «Сатир», двох скульптур «Дракон» і трьох чаш фонтанів, балюстрада з вазами на терасі західного фасаду, спарені колони та сходи.

Крым.Реалии пытаются получить позицию Министерства культуры и информационной политики Украины по поводу нынешних российских инициатив в отношении Массандровского дворца.

Загрози перед культурною спадщиною України у Криму виникли з перших днів окупації півострова Росією

Раніше в Мінкультури та інформполітики України заявляли, що стежать за ситуацією на півострові й поінформовані про «низку незаконних дій Росії щодо об'єктів культурної спадщини в Криму», серед яких – знищення Ханського палацу, пошкодження Пантікапея та проведення на півострові несанкціонованих археологічних розкопок.

«Загрози перед культурною спадщиною України у Криму виникли з перших днів окупації півострова Росією. Відповідно до міжнародного права та національного законодавства України, всі культурні цінності, що перебували та продовжують бути на території тимчасово окупованого півострова, залишаються українськими», – заявив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв під час слухань у комітеті українського парламенту про деокупацію та реінтеграції Криму, а також нових викликів в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що відбулися 22 вересня 2022 року.

За словами Ростислава Карандєєва, відомством розроблено першочергові кроки щодо збереження культурних цінностей на півострові після його деокупації.

Зокрема, передбачено інвентаризацію фондів, фіксацію пошкоджень або втрат культурних цінностей, формування доказової бази для забезпечення повернення невиявлених, незаконно вивезених чи викрадених культурних цінностей, а також відновлення матеріально-технічної бази та інфраструктури об'єктів для забезпечення їх збереження й експонування для охорони, збереження повернення культурних цінностей.