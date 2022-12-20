HRW: пограбування російськими силами музеїв у Херсоні є воєнним злочином

Російські військові сили й цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів і творів мистецтва з двох музеїв, собору й національного архіву в Херсоні, перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації, повідомила 20 грудня правозахисна організація Human Rights Watch.

«В останні дні окупації Херсона російські війська завантажували картини, золото, срібло, давньогрецькі артефакти, релігійні ікони й історичні документи на вантажівки, що прямували на підконтрольні Росії території, – заявила Белкіс Вілле, заступниця директора з питань криз і конфліктів Human Rights Watch. – Ці систематичні крадіжки були організованою операцією з викрадення в українців їхньої національної спадщини і становлять воєнний злочин, за який грабіжники мають бути притягнуті до відповідальності».

Від 24 лютого російські війська, як повідомляється, пограбували щонайменше п’ять інших культурних закладів на півдні України – випадки, які прирівнюються до воєнних злочинів, заявила HRW.

Російські окупаційні сили, відступаючи з Херсону, вивезли майже всі експонати з художнього та краєзнавчого музеїв, кажуть працівники закладів і називають це справжнім «пограбуванням», навіть хочуть проводити екскурсії спустошеними музеями, повідомляв раніше проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».