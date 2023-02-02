Суд у США дав згоду на арешт понад 5 млн доларів олігарха Малофєєва. Ці гроші можуть передати Україні

У Сполучених Штатах окружний суддя федерального суду Мангеттена 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву. Згодом ці гроші можуть передати Україні, повідомляє Reuters.

Прокурори Сполучених Штатів наприкінці листопада 2022 року зробили подання на арешт понад 5 мільйонів доларів на банківському рахунку Малофєєва, який, за їхніми даними, роками фінансував бойовиків на сході України. Цивільна скарга про конфіскацію частиною ширшої спроби влади США переслідувати активи, що належать багатим і політично заангажованим росіянам.

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Пізніше акції Малофєєва були конвертовані в готівку та покладені на заблокований рахунок, коли Strategic Growth Bancorp об’єднався з іншим банком Sunflower Bank, що базується в Денвері.

Ані Strategic Growth Bancorp, ані Sunflower Bank не були звинувачені в правопорушеннях.

Проти самого Малофєєва в березні порушили кримінальну справу. Його звинувачують в ухиленні від санкцій і використанні співучасників для придбання медіаорганізацій по всій Європі. Він також потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому влада США та Заходу активізували зусилля, спрямовані на переслідування активів – банківських рахунків, яхт, приватних літаків, особняків – якими володіють заможні росіяни, пов’язані з політикою.