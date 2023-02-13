Російські ЗМІ встановили загибель понад тисячі мобілізованих за 4 місяці боїв

Російська служба Бі-Бі-Сі й проєкт «Медіазона» змогли встановити імена понад тисячі російських мобілізованих, які загинули у війні Росії проти України.

Від початку мобілізації в Росії минуло чотири місяці. Перші загони мобілізованих вирушали на передову після 3-7 днів, виділених на підготовку. Багатьох готували за однією бойовою спеціальністю, а на фронті вимагали служити за іншою, переважно у піхоті, зазначається в публікації.

Імена 1082 загиблих мобілізованих встановлені за відкритими джерелами: повідомленнями влади і місцевих ЗМІ, а також дописами їхніх родичів у соцмережах і даними з цвинтарів. Розслідувачі наголошують, що реальна кількість жертв може бути вищою.

За повідомленням Бі-Бі-Сі, 40 відсотків усіх мобілізованих, чию смерть вдалося підтвердити, загинули після 1 січня цього року. Серед них – 109 військових, які загинули новорічної ночі внаслідок обстрілу в Макіївці Донецької області. Це на 20 осіб більше, ніж визнало Міноборони Росії.

49 мобілізованих померли на збірних пунктах і у військових частинах, не встигнувши доїхати до зони бойових дій.

Загалом, за даними, зібраними журналістами, на 12 лютого внаслідок бойових дій в Україні загинули 14 093 російські військові. Автори проєкту зазначають, що з моменту публікації попереднього зведення 27 січня до списку додалося 1555 загиблих – це найбільший приріст за весь час повномасштабної війни.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 13 лютого Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 138 340 своїх військових.

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.