Генштаб ЗСУ: за добу російська армія втратила понад пів тисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 138 340 своїх військових, повідомив уранці 13 лютого Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оновленими даними, протягом минулої доби загинули 560 російських військовослужбовців.

У Генштабі також повідомили, яку техніку Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення:

танки ‒ 3283 (3 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 6492 (+4)

артилерійські системи – 2290 (+3)

РСЗВ – 465

засоби ППО – 234

літаки – 296

гелікоптери – 286

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007

крилаті ракети – 857

кораблі /катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 5150 (+2)

спеціальна техніка – 217 (+2)

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.