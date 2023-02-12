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Обстріл Нікополя: голова області повідомив про ще одну поранену

Обстріл також пошкодив шість багатоповерхівок, водоканал і будівлю коледжу в місті (ілюстраційне фото)

Російська армія тричі за день обстрілювала Нікопольський район зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак 12 лютого.

«Зранку ворог обстріляв Нікополь. Загинула 53-річна жінка. За уточненою інформацією, поранень зазнали двоє людей. Це пенсіонерки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга – госпіталізована», – заявив він увечері в неділю.

Обстріл також пошкодив шість багатоповерхівок, водоканал і будівлю коледжу в місті.

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Крім того, протягом дня російська армія також обстріляла Марганецьку та Мирівську громади. Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав. У Марганецькій громаді пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, три лінії електропередач і газопровід, додав голова області.

Вранці 12 лютого армія РФ вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула жінка.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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