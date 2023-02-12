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Повітряні сили спростували дані про атаку дронів Shahed по Дніпроптровщині

По безпілотнику працювала протиповітряна оборона повітряного командування «Схід» (фото ілюстраційне)

Командування Повітряних сил Збройних сил України увечері 12 лютого спростувало попередні повідомлення про атаку дронів-камікадзе на Дніпропетровську область.

«Інформація про застосування противником «шахедів» увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами», – йдеться в повідомленні.

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Командування повідомляє, що по безпілотнику працювала протиповітряна оборона повітряного командування «Схід».

«Результат уточнюється», – додають військові.

Раніше голови Миколаївської області Віталій Кім і Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомили про ймовірну атаку дронів на Дніпропетровську область.

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