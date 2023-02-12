Повітряні сили спростували дані про атаку дронів Shahed по Дніпроптровщині

Командування Повітряних сил Збройних сил України увечері 12 лютого спростувало попередні повідомлення про атаку дронів-камікадзе на Дніпропетровську область.

«Інформація про застосування противником «шахедів» увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами», – йдеться в повідомленні.

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Командування повідомляє, що по безпілотнику працювала протиповітряна оборона повітряного командування «Схід».

«Результат уточнюється», – додають військові.

Раніше голови Миколаївської області Віталій Кім і Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомили про ймовірну атаку дронів на Дніпропетровську область.