У розвідці кажуть, що Росія, ймовірно, залучає курдських найманців у війну проти України

Російські військові, ймовірно, залучають курдських найманців у війну проти України, про це свідчить перехоплення розмов операторів Shahed під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого, яке оприлюднило у фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони України.

«Для організації атаки дронів по території України окупанти, імовірно, залучили іноземних найманців… Це короткий діалог двох операторів Shahed, які уточнюють координати цілі. При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування російських військ залучає до атак по території України не лише іранських інструкторів, які навчають армію РФ використанню дронів, а це перехоплення може свідчити про те, що на боці Росії також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed.

У ГУР нагадали, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

Скільки людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно не відомо. Федеральна служба виконання покарань повідомляла про скорочення торік кількості увʼязнених майже на 30 тисяч осіб. На початок лютого «Медіазона» змогла підтвердити загибель 823 завербованих увʼязнених, хоча реальні цифри можуть бути значно більшими.

Про другу хвилю набору до ПВК «Вагнер» раніше писали правозахисник і колишній політвʼязень Іван Асташин, видання «Верстка» та кілька телеграм-каналів.

ПВК «Вагнер» – незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур. Бойовики ПВК «Вагнер» беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Міністерство оборони Росії після прямого заклику Пригожина одного разу згадувало це угруповання у своїх зведеннях, повідомляючи про взяття Соледара на Донеччині. Зазвичай у зведеннях «вагнерівці» фігурують як загони добровольців.

З весни 2022 року у засобах інформації стала зʼявлятися інформація, що ПВК «Вагнер» вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.