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Російські військові вдарили по Вовчанську, пошкоджені будинки – Синєгубов

UKRAINE – Head of the Kharkiv Regional Military Administration Oleh Synyehubov

Внаслідок ударів армії РФ по Вовчанську на Харківщині були пошкоджені будинки, повідомив під час телемарафону очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що російська армія вдарила по Вовчанську з авіації. У місті пошкоджено чотири приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Висока ймовірність нових ударів по Харкову та області зберігається», – попередив Синєгубов.

Він також додав, що ситуація з електропостачанням у Харківській області стабілізована, але були запроваджені аварійні відключення.

«Світла у споживачів може не бути по три-чотири чи навіть шість годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням», – сказав очільник області.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по Харкову – є влучання в критичну інфраструктуру. Перед цим, за даними влади, близько 4:00 війська РФ завдали близько 12 ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

В Україні 10 лютого близько 08:30 оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Повідомлялось про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.

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