Російські військові вдарили по Вовчанську, пошкоджені будинки – Синєгубов

Внаслідок ударів армії РФ по Вовчанську на Харківщині були пошкоджені будинки, повідомив під час телемарафону очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що російська армія вдарила по Вовчанську з авіації. У місті пошкоджено чотири приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Висока ймовірність нових ударів по Харкову та області зберігається», – попередив Синєгубов.

Він також додав, що ситуація з електропостачанням у Харківській області стабілізована, але були запроваджені аварійні відключення.

«Світла у споживачів може не бути по три-чотири чи навіть шість годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням», – сказав очільник області.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по Харкову – є влучання в критичну інфраструктуру. Перед цим, за даними влади, близько 4:00 війська РФ завдали близько 12 ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

В Україні 10 лютого близько 08:30 оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Повідомлялось про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.