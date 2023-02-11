У Харкові та області вдалось повністю відновити електропостачання – влада

У ніч проти 11 лютого в Харкові та області вдалось повністю відновити електропостачання, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Вночі було відновлено електропостачання та загоєно 100% споживачів по місту та області. Однак через наслідки ракетних ударів (протягом – ред.) 11 та 12 лютого діятимуть спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг», – зазначив голова Харківської військової адміністрації.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар по Харкову – є влучання в критичну інфраструктуру. Перед цим, за даними влади, близько 4:00 війська РФ завдали близько 12 ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

В Україні 10 лютого близько 08:30 оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Повідомлялось про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.