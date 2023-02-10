Новий наступ: який хід готує Росія проти ЗСУ для захоплення Донбасу

Розвідка Великої Британії повідомила, що армія Росії, ймовірно, досягла тактичних успіхів у двох ключових точках на Донбасі з 7 лютого – Бахмуті та Вугледарі.

Зокрема, бойовики ПВК «Вагнер» просунулися на 2-3 кілометри на північних околицях Бахмуту, взявши під контроль територію біля головної траси М-03, через яку отримує постачання українське угруповання у місті. У Вугледарі окупанти просунулась до західної частини міста, незважаючи на запеклий опір ЗСУ.

Росія продовжує масований наступ на всій лінії фронту в Донецькій та Луганській областях – зокрема, пішла вперед на захід від траси Сватово-Кремінна, намагаючись вийти на Куп'янськ та Лиман – і далі, на Слов'янськ та Краматорськ.

Також Росія здійснила вже 14-й масований ракетний обстріл території України, під час якого випустила рекордну кількість ракет С-300 у Харківській та Запорізькій областях із Бєлгородської області та окупованого Токмака.

Росія також продовжує тримати військове угруповання у місті Валуйки у Бєлгородській області, а також в окупованому Маріуполі. Не виключено, що ці війська можуть піти вперед іншими напрямками, відволікаючи сили українських захисників.

Який наступний хід може готувати Росія проти ЗСУ, щоб досягти мети захоплення всього Донбасу?

Яку роль систематичні ракетні обстріли України відіграють у великому наступі Росії?

І як довго окупанти зможуть вести наступ майже по всіх напрямках?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: