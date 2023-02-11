Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії. Дрони збила ППО – влада

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що війська РФ тричі за день обстрiляли Нiкопольський район Дніпропетровської області.

«Агресор гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали. Наслідки атак ще з’ясовуються», – написав він у Telegram.

Перед тим Лисак повідомив про загрозу атаки «Шахедів».

Згодом голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про збиття російських дронів над областю.

«Щойно спілкувався з головами громад. Передають хлопцям з ППО подяку за кожен збитий «Шахед», – зазначив Лукашук.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.