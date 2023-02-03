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Війна

Скільки своїх солдатів втратила Росія: дані західних розвідок та як це впливає на дії Кремля

Міністерство оборони Росії востаннє називало цифру втрат 21 вересня 2022 року, повідомивши про 5937 загиблих
  • NYT: втрати РФ 200 тисяч

Кількість убитих та поранених російських військовослужбовців в Україні наближається до 200 тисяч. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб в США.

Це у вісім разів більше, ніж втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Чи зупинять Кремль великі втрати?

  • Поранені військові ЗСУ і радянська система ВЛК ?

Воїни Збройних Сил України з різними ступенями травм вистоюють по кілька днів у чергах біля військово-медичних установ, щоб потрапити на прийом до лікаря і пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Оскільки електронна черга у клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги Міністерства Оборони України не створена, тому військовослужбовці, зокрема у Львові, самі ведуть паперові списки. Чекати доводиться тижнями. Така ситуація скрізь по Україні.

Війна триває із 2014-го року, а система проходження ВЛК, лікування та реабілітації поранених багато в чому працює за старими «совдепівськими зразками», кажуть військовослужбовці.

Чи можна це змінити? Говоримо в Свобода Live.| Свобода Live

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