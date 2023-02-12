Місцева влада повідомляє про нову атаку дронів на Дніпропетровщині

Над Миколаївською областю увечері 12 лютого помітили два російських дрони-камікадзе, заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«2 «мопеди». Дніпро. Загалом на сході більше їх», – написав Кім у своєму Телеграмі.

Атаку дронів підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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«Знову мопеди. Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе», – заявив він.

Напередодні голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про збиття російських дронів над областю.

В Україні 10 лютого близько 08:30 оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Повідомлялось про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.