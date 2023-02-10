На Криворіжжі дрон РФ влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури – ОК «Південь»

На Криворіжжі дрон, запущений військами РФ, влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, три – над Миколаївщиною. Один дрон влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, ще один там же збито силами протиповітряної оборони. За попередніми даними, постраждалих нема», – йдеться у повідомленні.

Cьогодні ввечері голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття у небі над регіоном трьох дронів, запущених армією РФ. Крім того, голова Одеської ОВА Максим Марченко казав про чотири збиті дрони-камікадзе.

Про загрозу атак дронами повідомила ввечері 10 лютого влада Київщини.

Війська РФ 10 лютого завдали чергового масованого удару по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія загалом випустила понад 100 ракет.