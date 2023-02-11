Внаслідок вчорашніх атак російської армії поранення отримали 12 людей – ДСНС

Внаслідок вчорашніх атак військ РФ отримали поранення 12 людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через вчорашні атаки в Україні пошкоджено 58 об'єктів, серед яких переважно житлові будинки, зазначають рятувальники.

«Підрозділами ДСНС від початку доби 10 лютого було здійснено 168 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. Наші спеціалісти ліквідували 16 пожеж та надали психологічну допомогу 172 людям», – зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

До ліквідації наслідків обстрілів долучили 450 рятувальників та майже сто одиниць техніки, уточнили в ДСНС.

В Україні 10 лютого близько 08:30 оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Повідомлялось про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.