Російська армія вкотре атакувала Херсон: пошкоджена будівля вокзалу, є поранені

Минулої доби російські військові 63 рази атакували Херсон та область, йдеться у повідомленні місцевої ОВА в телеграмі вранці 11 лютого.

За інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, є поранені.

Так, окупанти вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито чотири безпілотники.

«Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу», – зазначили в ОВА.

Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості, уточнила місцева влада.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

У розвідці Великої Британії напередодні заявили, що Росія обстрілює Херсонщину, щоб деморалізувати цивільних і завадити контрнаступу українських сил.