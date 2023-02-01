Росія обстрілює Херсонщину, щоб деморалізувати цивільних і завадити контрнаступу ЗСУ – розвідка Британії

Одні з найбільш потужних обстрілів останніми днями мали місце вздовж Дніпра на півдні України, повідомляє розвідка Великої Британії вранці 1 лютого.

В тому числі йдеться про російські артилерійські обстріли Херсона через ріку.

«Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле. Проте командування, ймовірно, частково має на меті підірвати моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро», – висновує відомство.

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Зокрема, 29 січня місцева влада повідомила про загибель трьох цивільних, ще два іноземних кораблі були пошкоджені. Це призвело до витоку нафти.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.