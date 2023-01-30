Через обстріли Херсонщини за добу поранені 8 цивільних – обласна влада

Російські військові 42 рази обстріляли Херсонську область протягом попередньої доби, повідомила обласна військова адміністрація вранці 30 січня.

Обстріли велися з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БМП, йдеться в повідомленні.

Зокрема, Херсон зазнав 13 обстрілів у неділю.

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«Гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки. Минулої доби через російські обстріли загинули три людини, 8 цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Херсонська міська рада повідомила про трьох загиблих внаслідок обстрілу Херсона 29 січня.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.