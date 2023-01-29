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Російські війська обстрілюють Бериславський район забороненими боєприпасами – ОВА

Ілюстраційне фото: використання російськими військами запалювальних боєприпасів на Донеччині, червень 2022 року

Російські війська обстрілюють населені пункти Бериславського району запалювальними боєприпасами, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 29 січня.

«Бериславський район зараз… Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо незалежно перевірити ці дані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Використання запалювальних боєприпасів по районах зосередження цивільних обмежене Протоколом 3 Конвенції про конкретні види звичайної зброї.

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