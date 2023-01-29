Російські війська обстрілюють Бериславський район забороненими боєприпасами – ОВА

Російські війська обстрілюють населені пункти Бериславського району запалювальними боєприпасами, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 29 січня.

«Бериславський район зараз… Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо незалежно перевірити ці дані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Використання запалювальних боєприпасів по районах зосередження цивільних обмежене Протоколом 3 Конвенції про конкретні види звичайної зброї.