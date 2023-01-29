Окупанти вивезли обладнання з лікарень Каховки й Нової Каховки – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 29 січня.

На інших напрямках російська армія «обороняється на раніше зайнятих рубежах».

«На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено», – йдеться в повідомленні.

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При цьому тривають обстріли українських населених пунктів на різних напрямках. Зокрема, на Запорізькому напрямку через російські обстріли постраждали райони 14 населених пунктів.

«За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення або звільнення», – повідомляє командування.

Штаб також звітує про авіаційний удар Сил оборони по російському зенітно-ракетному комплексу та два удари по районах зосередження військ і зброї, а також про ураження ракетними та артилерійськими військами двох радіолокаційних станцій і складу боєприпасів.