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Зеленський провів засідання ставки: говорили про забезпечення армії та ситуацію на фронті

Учасники засідання заслухали доповіді командування щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема, на Донеччині та на півдні

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки, повідомив Офіс президента 29 січня.

Зокрема, учасники заслухали доповіді командування щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема, на Донеччині та на півдні, йдеться в повідомленні.

«Також було розглянуто інформацію від розвідки про ймовірні дії ворога на найближчий період. Учасники засідання обговорили забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, на засіданні приділили увагу «виробництву, постачанню та ремонту озброєння, військової техніки й боєприпасів для потреб сил оборони України», а також вдосконаленню системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

У розвідці 27 січня розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.

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