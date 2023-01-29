Щонайменше троє людей загинули через обстріл Херсона – міська рада

Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона 29 січня, повідомляє міська рада.

«На цю годину внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Херсона постраждало 9 осіб, 3 з них – на жаль, померли. 6 людям надана медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, двоє працівниць обласної лікарні отримали поранення середнього ступеню важкості. Одна людина в тяжкому стані, ще троє отримали поранення «середньо-легкого ступеню», додає міська рада.

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Раніше в неділю Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про російський обстріл обласного центру.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.