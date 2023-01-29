Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Херсонщині під обстріли потрапили житлові будинки та господарські споруди – ОВА

Посад-Покровське на Херсонщині після деокупації від російських військових, грудень 2022 року, ілюстративне фото

За минулу добу російські військові атакували Бериславський район на Херсонщині, повідомив очільник РВА Володимир Літвінов у телеграмі.

«Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та господарські споруди», – написав Літвінов.

За його словами, протягом доби під вогнем російських окупантів опинилися Бериславська, Милівська та Тягинська територіальні громади. Серед них – місто Берислав, а також села Милове та Тягинка.

Жертв серед цивільного населення немає, уточнив місцевий чиновник.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG