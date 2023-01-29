На Херсонщині під обстріли потрапили житлові будинки та господарські споруди – ОВА

За минулу добу російські військові атакували Бериславський район на Херсонщині, повідомив очільник РВА Володимир Літвінов у телеграмі.

«Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та господарські споруди», – написав Літвінов.

За його словами, протягом доби під вогнем російських окупантів опинилися Бериславська, Милівська та Тягинська територіальні громади. Серед них – місто Берислав, а також села Милове та Тягинка.

Жертв серед цивільного населення немає, уточнив місцевий чиновник.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.