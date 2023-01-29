Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Обстріл Херсона: ОВА повідомляє про поранених і загиблих

Обласна влада закликає херсонців залишатися в укриттях або користуватися правилом двох стін (фото ілюстраційне)

Російські війська вчергове обстрілюють Херсон, повідомила обласна військова адміністрація 29 січня.

«Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Російські військові атакували лікарню в Херсоні, поранена медсестра – МОЗ

Обласна влада закликає херсонців залишатися в укриттях або користуватися правилом двох стін і не перебувати на вулиці.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG