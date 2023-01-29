Обстріл Херсона: ОВА повідомляє про поранених і загиблих

Російські війська вчергове обстрілюють Херсон, повідомила обласна військова адміністрація 29 січня.

«Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих», – йдеться в повідомленні.

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Обласна влада закликає херсонців залишатися в укриттях або користуватися правилом двох стін і не перебувати на вулиці.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.