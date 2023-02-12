Нікополь потрапив під обстріл: загинула жінка, пошкоджені будинки, коледж та водоканал – влада

Вранці 12 лютого армія РФ вдарила по Нікополю в Дніпропетровскій області, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

За інформацією чиновника, російські військові били по місту зі ствольної артилерії.

«Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення», – розповів він.

Очільник регіону додав, що у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.