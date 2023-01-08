Армія РФ вкотре обстріляла Нікополь, на місці події працюють рятувальники – влада

Армія РФ вкотре обстріляла місто Нікополь на Дніпропетровщині, йдеться в повідомленні голови ОВА Євгена Євтушенка в телеграмі.

За його даними, російські війська в неділю, 8 січня, здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської територіальної громади. На місці вибухів знаходяться рятівники.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав, уточнив чиновник.

Також Євтушенко розповів, що протягом дня у Нікополі трапилась пожежа в якій одна людина загинула і ще двоє постраждали.

4 січня ОВА повідомляла про обстріл Нікополя, внаслідок якого був поранений цивільний.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.