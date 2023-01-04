Війська РФ з важкої артилерії обстріляли Нікополь, є поранений – ОВА

Російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь, є поранений, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні – з важкими ураженнями грудної клітини», – написав він у телеграмі.

За його словами, російські снаряди спричинили займання приватного будинку, також 20 будинків в пошкоджено.

Наслідки атаки уточнюються.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.