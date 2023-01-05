У лікарні помер чоловік, поранений через російський обстріл Нікополя – Резніченко

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення через обстріли Нікополя російською армією, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 5 січня.

«У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя», – повідомив він у своєму Телеграмі.

Голова області додав, що місто потерпало від обстрілів також протягом вечора й ночі.

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«Росіяни тричі накривали місто з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об’єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали», – повідомив Резніченко.

Напередодні ОВА повідомила про обстріл Нікополя, внаслідок якого був поранений цивільний.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.