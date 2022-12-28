Обстріли Нікопольщини пошкодили 20 сонячних панелей – Резніченко

Російські війська знову обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області протягом ночі, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 28 грудня.

Ударів зазнали Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади, остання з них постраждала найбільше.

«Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей», – повідомив голова області.

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За його словами, ніхто з людей не постраждав.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.