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Обстріли Нікопольщини пошкодили 20 сонячних панелей – Резніченко

За словами Валентина Резніченка, ніхто з людей не постраждав

Російські війська знову обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області протягом ночі, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 28 грудня.

Ударів зазнали Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади, остання з них постраждала найбільше.

«Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей», – повідомив голова області.

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За його словами, ніхто з людей не постраждав.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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