Російський обстріл Нікополя пошкодив приватні будинки та лінію електропередач – ОВА

Російські війська п’ять разів обстріляли Нікопольський район із «Градів» та важкої артилерії протягом ночі, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Тиша тривала недовго», – заявив він, маючи на увазі кілька днів без повідомлень про обстріли Нікопольщини.

За даними Резніченка, російська армія випустила 40 снарядів по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській і Марганецькій. Ніхто не постраждав.

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«У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин», – повідомив голова області.

Наслідки ударів по Марганецькій громаді ще з’ясовуються.

Востаннє Резніченко повідомив про обстріл Нікопольського району 23 грудня.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.