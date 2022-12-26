Надавав РФ дані про стратегічні об’єкти. Прокуратура передала до суду справу щодо жителя Дніпра

Обвинувальний акт щодо жителя Дніпра за фактом державної зради передали до суду, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурокурора.

За даними слідства, з травня 2022 року чоловік на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України, переміщення української військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області.

В Офісі генпрокурора додають, що інформатор передавав розвідувальні дані у вигляді фото та відеоматеріалів через месенджер Telegram.

Правоохоронці зазначають, що чоловіка затримали під час виконання чергового завдання куратора російських спецслужб, під час обшуку його транспортного засобу вилучено мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.