Через обстріл Вовчанська отримала поранення 72-річна жінка – Синєгубов

Російські війська обстріляли вісім населених пунктів Харківської області напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 26 грудня.

Зокрема, під мінометні та артилерійські обстріли потрапили Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.

Крім того, тривають «інтенсивні обстріли» Куп’янського району.

«У Куп’янському районі в селищі міського типу Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення», – заявив Синєгубов.

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Триває розмінування області – за даними голови ОВА, рятувальники знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.