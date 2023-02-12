ОВА: російські війська вдарили по будівлі адміністрації в Херсоні

Вранці в неділю, 12 лютого, армія РФ завдала чергового удару по будівлі адміністрації в Херсоні, йдеться в повідомленні місцевої ОВА в телеграмі.

За інформацією влади, в результаті чергової атаки армії РФ потерпілих серед мешканців Херсона немає.

Згодом журналісти «Суспільного» уточнили, що снаряд влучив біля будівлі облдержадміністрації. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також зачепило і будівлю суду, яка розташована поряд.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

У розвідці Великої Британії напередодні заявили, що Росія обстрілює Херсонщину, щоб деморалізувати цивільних і завадити контрнаступу українських сил.