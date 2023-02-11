«Надійно тримаємо оборону»: Залужний у розмові з Міллі говорив про Бахмут, Вуглерар і Мар’їнку

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 лютого провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, під час якої говорив про останню масовану атаку військ РФ та ситуацію на фронті. Про це сам Залужний сповістив у фейсбуці.

«Підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкорте подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі. Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста», – розповів Залужний.

За його словами, запорука успіху на полі бою – «ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів».

Головнокомандувач ЗСУ перебуває на постійному контакті з командувачами військ у США та Європі.

За даними Генштабу ЗСУ, попри значні втрати, армія РФ продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки військ РФ в районах Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.