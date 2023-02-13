Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ очікує на відставку у жовтні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ не планує продовжувати свій мандат учетверте і очікує, що його замінять у жовтні, заявив військовий альянс 12 лютого.

«Повноваження генерального секретаря закінчуються в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату», – заявила речниця Оана Лунгеску.

63-річний колишній прем’єр-міністр Норвегії обійняв свою нинішню посаду в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 1 жовтня 2014 року. Він очолював альянс під час кількох міжнародних криз, за його каденції минув майже весь розвиток українсько-російського протистояння, який зрештою призвів до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.