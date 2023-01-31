НАТО і Японія обіцяють посилити зв’язки на тлі «складного безпекового середовища» – Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда пообіцяли у вівторок зміцнювати зв’язки, повідомляє агенція Reuters 31 січня.

Ці коментарі прозвучали в заяві, оприлюдненій під час поїздки Столтенберґа до Японії після візиту до Південної Кореї, під час якої він закликав Сеул збільшити військову підтримку України та озвучив аналогічні попередження щодо зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

«Світ перебуває на історичному переломі в найсуворішому та найскладнішому безпековому середовищі з моменту закінчення Другої світової війни», – йдеться у заяві двох лідерів.

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Сторони також озвучили занепокоєння щодо ядерних загроз Росії, спільних військових навчань Росії та Китаю поблизу Японії та розробки Північною Кореєю ядерної зброї.

Столтенберґ сказав журналістам, що перемога Росії в Україні підбадьорить Китай у той час, коли він нарощує свою армію, зокрема, погрожуючи Тайваню. Генеральний секретар назвав російську агресію «не просто війною, а викликом світовому порядку».

«Пекін уважно спостерігає і отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Те, що відбувається в Європі сьогодні, може статися в Східній Азії завтра», – застеріг він.

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Хоча Організація Північноатлантичного договору об’єднує 30 країн Європи та Північної Америки, Столтенберґ заявив, що її члени страждають від глобальних загроз.

Кішіда та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль стали першими лідерами своїх країн, які взяли участь у саміті НАТО минулого року, приєднавшись як спостерігачі.

Зустріч відбувається в той час, коли Японія готується прийняти щорічний саміт «Групи семи» в травні. Очікується, що вторгнення Росії в Україну стане основною темою обговорення.